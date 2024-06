ANP foto ter illustratie

Honderden huishoudens kregen onterecht energietoeslag door fout gemeenten

In de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg hebben honderden huishoudens vorig jaar onterecht een energietoeslag gekregen. Door een administratieve fout van de gemeenten kregen inwoners 800 euro toeslag terwijl ze daar niet voor in aanmerking kwamen. De gemeenten hoeven het geld niet terug.

De energietoeslag was een steun in de rug voor mensen met een laag inkomen en was een van de maatregelen om de hoge energierekeningen te compenseren. Mensen die ervoor in aanmerking kwamen, konden 800 euro aan energietoeslag aanvragen.

Het geld werd afgelopen december uitbetaald, maar nu blijkt dat een flink aantal mensen de toeslag onterecht heeft gekregen, meldt Omroep West. Het gaat in totaal om 322 huishoudens: 249 in Leidschendam-Voorburg, 33 in Voorschoten en 40 in Wassenaar.

Fouten bij uitbetalen

Volgens de stadsbesturen ging het mis bij het uitbetalen van de toeslag. De gegevens moesten handmatig worden ingevoerd, en daar zijn fouten gemaakt. Dit leidde er ook toe dat de gemeenten nu pas het nieuws naar buiten brengen.

"Het duurde een maand voordat de betalingen werden ontdekt. Daarna moest handmatig onderzoek worden gedaan of en zo ja welke betalingen onjuist waren", schrijven de colleges.

Geld niet teruggevorderd

De inwoners die onterecht het geld hebben gekregen, krijgen volgende week een brief met excuses en het verzoek om het geld terug te betalen.

De gemeenten hebben ervoor gekozen om het geld niet terug te eisen omdat ze willen voorkomen dat huishoudens door de fout in de problemen komen. "Bij terugvordering wordt een inwoner verplicht het bedrag terug te betalen, daardoor kunnen ze in financiële problemen komen."

Een andere reden is dat de toeslag al in december is uitbetaald. "Omdat we inmiddels een half jaar verder zijn, is de kans groot dat het overgemaakte geld al is uitgegeven."