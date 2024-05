Rijnmond De Rotterdamse man kreeg al vijftig parkeerboetes uit Breda

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 22:12 Rotterdammer krijgt stapels onterechte boetes door schroef op andermans kentekenplaat

Een man uit Rotterdam krijgt al twee jaar lang ten onrechte parkeerboetes van de gemeente Breda. Dat komt door een schroefje op een kentekenplaat van een auto in de Brabantse stad.

Volgens de man kreeg hij de eerste boete uit Breda in augustus 2022, toen hij op vakantie was. Hij ging ervan uit dat iemand zijn auto had geleend en in Breda was geweest. Dat bleek echter niet het geval. Na onderzoek bij de gemeente bleek een andere auto op de scanfoto te staan; zijn parkeerboete werd ingetrokken.

Daarna bleven de boetes binnenkomen, tot wel vier per week. Elke keer maakt hij bezwaar en telkens wordt de boete ingetrokken. Dat is nu al bijna vijftig keer gebeurd, schrijft Rijnmond.

"Elke keer krijg ik een e-mail dat het een fout is en dat de betrokken auto niet mijn auto is." De gemeente Breda zegt dat de kentekenplaat wordt verwisseld met een andere, die één letter verschilt. "Ik heb een B, en hij of zij heeft een D", aldus de 42-jarige Abdullah. De auto heeft overigens ook een andere kleur en is van een ander merk dan die van de Rotterdammer.

Zelf op onderzoek

De Rotterdammer besloot zelf nader onderzoek te doen. Hij heeft iemand in Breda gevraagd om een foto te maken van de auto in de straat waar alle parkeerboetes vandaan komen. De boosdoener bleek een schroefje midden in de letter D op de kentekenplaat. "Daardoor leest de scanauto een B", legt hij uit.

Van geen kwaad bewust

Abdullah vermoedt dat de eigenaar van de auto in Breda daar woont en een parkeervergunning heeft. "Alleen die scanauto denkt elke keer dat er een auto uit Rotterdam-Zuid staat geparkeerd."

Rijnmond Een schroefje blijkt de boosdoener

De gemeente heeft bevestigd dat de terugkerende fout door de schroef moet komen, maar toch blijft de scanauto de auto van Abdullah registreren. "Ik ben het zo zat. Ik moet elke keer weer zorgen dat het goedkomt. Ik ben er zoveel tijd aan kwijt." Andere instanties kunnen niks doen, zegt de man tegen Rijnmond.

Een woordvoerder van de gemeente Breda zegt tegen de omroep dat er een aanpassing in het systeem is gedaan, waardoor de Rotterdammer vanaf nu geen parkeerboetes meer zal krijgen.