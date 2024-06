Klassementsleider Yates wint vierde etappe in Zwitserland, Aranburu in België

De zevende etappe van de Ronde van Zwitserland is gewonnen door Adam Yates. In een gemoedelijk een-tweetje vlak voor de streep met UAE Emirates-ploeggenoot João Almeida besloten de renners dat Yates de winst mocht pakken.

Johannes Staune-Mittet (Visma-Lease a Bike) was de beste van acht vroege vluchters. De Noor durfde het aan om zo'n 60 kilometer voor de finish te ontsnappen. Hij reed lange tijd op kop, maar werd in de slotklim van 7,9 kilometer ingehaald. Met nog vier kilometer te gaan, pakte Felix Gall de koppositie, maar die hield dit slechts twee kilometer vol.

Tegen de krachtpatsers Yates en Almeida was niemand opgewassen.

Aranburu zegeviert in België

Alex Aranburu won de lastige vierde etappe van de Ronde van België. De Spanjaard was in de 177 kilometer lange koninginnenrit de sterkste op de steile Muur van Durbuy.

De Noor Soren Waerenskjold behield de leiding in het klassement.

Met 2.750 hoogtemeters moest er in België flink wat geklommen worden. Het peloton moest vijf keer vier bergen over. Met onder meer de Côte de Petit Somme was het een uitdagende rit.