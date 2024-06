Almeida klopt ploeggenoot en klassementsleider Yates in Zwitserland

De zesde etappe van de Ronde van Zwitserland is gewonnen door João Almeida. De Portugees van UAE Emirates loste in de laatste honderden meters van de slotklim zijn Britse ploeggenoot Adam Yates, die niettemin de leiderstrui behield.

De rit zou eigenlijk iets meer dan 150 kilometers tellen, maar dat plan kon in de prullenbak, nadat was gebleken dat de Nufenenpas, het dak van de ronde, wegens overvloedige sneeuwval onbegaanbaar was.