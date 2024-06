ANP De opbouw van een 'overlooplocatie' eerder dit jaar in Leeuwarden

NOS Nieuws • vandaag, 19:30 Voor eind van de week 1200 opvangplekken asielzoekers nodig

Er zijn dringend meer opvangplekken nodig voor asielzoekers en huisvesting voor statushouders. Het demissionair kabinet roept provincies, gemeenten en woningcorporaties op binnen enkele dagen per provincie honderd opvangplekken te regelen.

"De asielopvang zit overvol", zegt demissionair premier Rutte op X. Minister De Jonge (Binnenlandse Zaken) spreekt van een "aanhoudende kritieke situatie". Hij en staatssecretaris Van der Burg (Asiel) hadden er deze week een gesprek over met de twaalf commissarissen van de Koning van het land.

Toen is aangegeven dat er voor 1 juli landelijk 4000 opvangplekken bij moeten komen. De twee bewindslieden hopen dat te kunnen opvangen, onder meer met het versneld openen van opvanglocaties die al in ontwikkeling zijn. Maar de verwachting is dat dit in ieder geval voor het einde van de week onvoldoende plekken oplevert.

Buiten slapen in Ter Apel

"Door gezamenlijk de schouders eronder te zetten, kunnen we bijdragen aan het oplossen van dit complexe vraagstuk", schrijven de bewindslieden in de oproep die dinsdag naar de provincies is gestuurd. Daar stond ook in dat bij het aanmeldcentrum in Ter Apel mogelijk de afgelopen nacht al mensen buiten moesten slapen. Dat is voor zover bekend niet gebeurd.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de twee dat de asielzoekerscentra overvol zijn en gemeenten en provincies de afspraken niet nakomen over het aantal te leveren opvangplekken. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht op 1 augustus een tekort van 7500 plekken en aan het eind van het jaar een tekort van circa 34.000.