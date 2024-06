Nederland stuurde in 2023 meer mensen het land uit

Nederland heeft in 2023 meer mensen het land uit gestuurd. Dat meldt het demissionaire kabinet in de Staat van Migratie.

In totaal zijn er zo'n 23.000 mensen het land uit gestuurd, een toename van twintig procent tegenover 2022. Het grootste gedeelte is zonder dwang vertrokken, ruim 5000 mensen zijn gedwongen.

Het betreft afgewezen asielzoekers, mensen die illegaal in Nederland zijn, mensen waarvan de verblijfsvergunning is ingetrokken of verlopen, en mensen die door de Koninklijke Marechaussee zijn geweigerd.

Minder migratie

In 2023 zijn er ruim 330.000 migranten naar Nederland gekomen, een daling van zo'n 17 procent vergeleken met 2022. Die forse daling komt vooral omdat er in 2022 zo'n 90.000 Oekraïners naar Nederland vluchten.

In het rapport staat dat de meeste mensen voor werk, studie of liefde naar Nederland kwamen. Volgens het demissionaire kabinet kwam een relatief klein aandeel van de migranten voor asiel, maar daalt het aantal asielzoekers niet. Het aantal eerste asielaanvragen in Nederland is namelijk toegenomen.