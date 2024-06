Hongarije krijgt 200 miljoen euro boete voor schenden Europese migratieregels

Hongarije moet een boete van 200 miljoen euro betalen voor het opzettelijk schenden van de EU-migratieregels, zo oordeelt het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Voor iedere dag dat Hongarije zich niet aan het EU-beleid houdt, moet het nog eens 1 miljoen euro extra betalen.

Het Europees Hof oordeelde in 2020 al dat Hongarije zich niet aan de EU-migratieregels houdt. Omdat het land daarop weinig verbeteringen doorvoerde, spande de Europese Commissie een nieuwe zaak aan.

'Onacceptabel'

Volgens het Hof schendt Hongarije de EU-migratieregels door afgewezen asielzoekers niet de tijd te geven een beroep tegen hun afwijzing in Hongarije af te wachten.

Streng migratiebeleid

Volgens de Hongaarse wet mogen vluchtelingen alleen bij de ambassades in Servië en Oekraïne asiel aanvragen. Mensen die de grens proberen over te steken, worden stelselmatig opgepakt en zonder procedure het land uitgezet.

Orbán, die sinds 2010 premier van Hongarije is, voert al jaren een streng migratiebeleid. Tijdens de vluchtelingenstroom van 2015 bouwde Hongarije hekken met prikkeldraad aan de grens met Servië en Kroatië. Ook werden aan de Servische grens asielzoekers in detentiekampen vastgehouden. In 2020 oordeelde het hof dat het land de detentiekampen moest sluiten.