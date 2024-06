NAVO willigt eerste eis van Orbán voor steun aan Ruttes kandidatuur in

NAVO-correspondent Kysia Hekster:

"Achter de schermen wordt door Nederlandse diplomaten gewerkt aan wat een 'landingszone' voor Orbán wordt genoemd, een manier om hem tevreden te stellen en zijn verzet tegen Ruttes te staken. Maar hij is dus nog niet overstag, en dat is wel nodig. Want het blijft zo dat álle 32 leden van het militaire bondgenootschap het eens moeten zijn over de opvolging van Stoltenberg. Daar is in Boedapest ongetwijfeld over gesproken.

Dat Ruttes benoeming veel langer op zich laat wachten dan gehoopt, is een tegenvaller. Toch is te horen dat er geen 'plan B' is voor een nieuwe NAVO-chef en dat de verwachting is dat hij uiteindelijk benoemd zal worden.

Tussen 9 en 11 juli is de grote NAVO-top in Washington waar het 75-jarig bestaan wordt gevierd. De uitdrukkelijke wens van de Amerikanen is dat Ruttes benoeming vóór die tijd rond is. Niemand durft nu hardop te garanderen dat die deadline wordt gehaald."