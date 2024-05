Orbán nog niet overtuigd, maar sluit Rutte als NAVO-topman ook niet uit

'Problematische standpunten'

Orbán zegt dat Rutte in het verleden "problematische" standpunten heeft geuit. "Aan de ene kant zei hij dat Hongarije de Europese Unie moet verlaten en aan de andere kant dat we op onze knieën gedwongen moeten worden. Dat is niet de beste manier om onze steun te verkrijgen", zegt Orbán in het interview.

Morgen begint in Praag een informele, tweedaagse NAVO-top. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO zei vandaag dat er in Praag zeker wordt gesproken over de opvolging van de huidige NAVO-topman Stoltenberg. "Nog niet elke lidstaat is klaar om achter Mark Rutte te gaan staan. Ik denk dat we vooruitgang hebben geboekt. Het is ons doel om dit geregeld te hebben voor de NAVO-top in juli in Washington."