AFP Viktor Orbán

NOS Nieuws • vandaag, 14:50 Orbán eist dat Rutte kritiek terugneemt, anders geen steun bij NAVO

De Hongaarse premier Orbán heeft voor het eerst duidelijke voorwaarden gesteld waaronder hij de benoeming van demissionair premier Rutte tot nieuwe NAVO-topman kan steunen.

Orbán zegt in een interview met een Hongaars tijdschrift dat hij wil dat Rutte uitspraken over Hongarije terugneemt. Ook wil hij dat Rutte hem garandeert dat Hongarije niet wordt verplicht om mee te doen met een NAVO-aanval buiten de grenzen van het genootschap.

Orbán noemt daarbij Oekraïne. Hij wil niet meedoen met een eventuele NAVO-aanval op Rusland. Hij benadrukt zelf dat dat nu al niet verplicht is, maar hij wil graag dat een nieuwe secretaris-generaal dat expliciet bevestigt.

Nazi-vergelijking

In het interview haalt de Hongaarse premier uitspraken van Rutte uit 2021 aan en vergelijkt die met woorden van de nazi's en van Sovjetdictator Stalin. In 2021 zei Rutte in reactie op een nieuwe Hongaarse anti-lhbti-wet dat er geen plek meer is in de EU voor de Hongaren als ze zo'n wet invoeren. "Mijn doel is Hongarije op dit punt op de knieën te krijgen. Ze moeten zich realiseren dat ze lid zijn van de Europese Unie en zich moeten houden aan de Europese waarden."

De Duitse bezetter en later Stalin wilden ook besluiten bij de Hongaren door de strot duwen, zegt Orbán. "Hierdoor wordt het heel lastig om hem te steunen. Hij vraagt om het vertrouwen van de Hongaren, dan zal hij hierover wat moeten zeggen. We zijn een gelijkwaardige partner en eisen meer respect."

Bezoek Stoltenberg

Hongarije is met Slowakije en Roemenië de laatste dwarsligger bij de benoeming van Rutte, die unaniem moet zijn. De Roemeense president Iohannis is zijn enige tegenkandidaat en heeft vooralsnog de steun van Orbán, zegt hij in het interview. Wel liet de Hongaarse premier vorige week al doorschemeren dat hij Rutte niet uitsluit voor de topbaan.

NRC Handelsblad meldde gisteravond op basis van anonieme bronnen dat NAVO-chef Stoltenberg een dezer dagen of weken naar Boedapest afreist om met Orbán te praten over diens bezwaren tegen Rutte. Daarna zou Rutte zelf ook nog met de premier in Hongarije willen afspreken, mits hij verzekerd is van zijn steun.