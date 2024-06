Utrechtse gemeenten blijven asielzoekers opvangen, spreidingswet of niet

RTV Utrecht Ook in de toekomst blijven Utrechtse gemeenten asielzoekers opvangen

Een groot deel van de gemeenten in de provincie Utrecht is ook in de toekomst van plan om asielzoekers korte of langere tijd op te vangen als het aanmeldcentrum in Ter Apel volloopt. Ze doen dat ook als de zogenoemde spreidingswet door de nieuwe coalitie wordt ingetrokken.

"Met of zonder spreidingswet, we blijven mensen opvangen", zegt de Utrechtse wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) bij RTV Utrecht. "Mocht de spreidingswet ingetrokken worden, dan verandert dat de positie van de gemeente Baarn niet; we blijven onze verantwoordelijkheid nemen", laat ook de gemeente Baarn weten.

Drie weken geleden kondigde de nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB aan "het strengste asielbeleid ooit" te gaan voeren. Daarbij zou de spreidingswet worden ingetrokken. De wet, die sinds 1 februari van kracht is, dwingt gemeenten overal in Nederland om (tijdelijke) opvang te verzorgen voor asielzoekers. Zo ontstaat er lucht in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat vaak overvol is.

RTV Utrecht wilde van alle gemeenten in de provincie Utrecht weten wat er verandert als de spreidingswet wordt ingetrokken. Van de 26 gemeenten reageerden 21 gemeenten. Alle gemeenten zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen zolang de spreidingswet nog van kracht is en dus opvanglocaties voor vluchtelingen blijven zoeken. Twee derde van de gemeenten zegt ook vluchtelingen te blijven opvangen als de spreidingswet niet meer van kracht is.

Mensenrechtenstad

Wethouder Streefland zegt dat Utrecht als "mensenrechtenstad" verantwoordelijkheid blijft nemen. "Wij blijven koers houden met het evenredig opvangen van vluchtelingen", stelt ze. De gemeente Houten zegt ook door te gaan met de realisatie van het plan voor tijdelijke huisvesting van woningzoekenden, statushouders en kansrijke asielzoekers.

Ook in De Bilt blijven vluchtelingen welkom. In die gemeente worden nu al alleenstaande minderjarigen vreemdelingen (amv'ers) opgevangen en wordt gekeken of er in het dorp Groenekan zo'n vijftig amv'ers bij kunnen komen uit Syrië, Eritrea en Jemen.

Een aantal gemeenten in de provincie Utrecht twijfelt wel. Bunschoten bijvoorbeeld, wacht de berichtgeving en besluitvorming in Den Haag af. "Zolang de wet van kracht is, doen wij onderzoek naar mogelijk geschikte locaties binnen onze gemeente en het voorbereiden van besluitvorming door de gemeenteraad", laat die gemeente weten.

Dwangsom

Feit is dat het aanmeldcentrum in Ter Apel ook nu nog vaak volloopt. In januari bepaalde de rechter dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een dwangsom van 15.000 euro aan de gemeente moet betalen voor elke nacht dat het aantal van 2000 asielzoekers wordt overschreden - een dwangsom met een maximum van anderhalf miljoen euro. Komende maandag wordt dat door de rechter vastgestelde maximumbedrag bereikt, meldt RTV Noord.

De betrokken gemeente Westerwolde wil nog niet zeggen wat er daarna gaat gebeuren. De kans is groot dat er opnieuw een juridische procedure volgt. "De gemeente kan de rechter vragen om een ophoging van de opgelegde dwangsom. Daarbij kan worden betoogd dat deze dwangsom is volgelopen en het probleem dus niet is opgelost", zegt universitair hoofddocent Viola Bex-Reimert van de Universiteit Utrecht. "Je kan natuurlijk ook zeggen: we gaan weer in overleg of we schakelen bijvoorbeeld de ombudsman nog een keer in."