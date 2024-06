Oranje-vrouwen zakken voor het eerst sinds 2017 uit mondiale top tien

In juli sluiten de vrouwen de EK-kwalificatiereeks af met wedstrijden tegen Italië (12 juli) en Noorwegen (16 juli). Nederland is koploper met zeven punten uit vier wedstrijden. Italië en Noorwegen staan op vijf punten.

Top tien sinds 2017

Nederland bivakkeerde in juni 2017 voor het laatst buiten de mondiale top tien. Drie maanden later was Oranje, met inmiddels de Europese titel op zak, gestegen naar de zevende plaats. De hoogste positie, de derde, werd bereikt in juli 2019. Op die plaats stond Nederland in april 2021 voor het laatst.