NOS Voetbal • vandaag, 06:20 Veerman van Oranjefan op tribune naar basisspeler op EK: 'Benieuwd hoe dat is' Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

Bij het vorige EK zat Joey Veerman nog als supporter van Oranje op de tribune. Drie zomers later gaat hij als basisspeler van het Nederlands elftal het toernooi in. "Samen overwinningen vieren, lijkt me heel gaaf."

"Of ik fan ben van auto's?", herhaalt Veerman vertwijfeld de vraag. "Nou, ik vind het leuk om in een mooie auto te rijden, maar het is niet dat ik een groot fan ben. Maar het is hier wel een aparte omgeving, ja."

We zijn in Autostadt, een soort pretpark voor volwassenen met een voorliefde van auto's. Wolfsburg, waar Oranje haar trainingskamp dit EK heeft opgeslagen, heeft haar bestaansrecht te danken aan autofabrikant Volkswagen.

Nummer veertien

De stad werd in 1938 door de nazi's gesticht om de arbeiders van de autofabriek te kunnen huisvesten. Autostadt is een toeristische attractie in de verder stille stad. Op het immense terrein vol futuristische constructies staan flatgebouwen gevuld met auto's.

In gebouw nummer 14 staan de spelers van het Nederland elftal de meegereisde pers te woord. De keuze van de KNVB voor Wolfsburg is overigens niet geheel toevallig. Volkswagen is partner van de voetbalbond en de UEFA.

ANP Het Nederlands elftal komt per fiets aan bij het mediamoment in Wolfsburg

Hoewel de faciliteiten uitstekend zijn, heeft de Duitse stad niet bepaald de uitstraling van steden als Rio de Janeiro of Doha, waar Oranje in het verleden een basiskamp had. In Wolfsburg hoef je niet bang te zijn dat je door een Hop On Hop Off-bus wordt geschept.

"Het hotel is wel echt mooi. De gym is goed, de spa is goed, de kamers mooi. En het trainingsveld is top. Daarbuiten hebben we nog niet echt veel gedaan. Al denk ik ook niet dat er veel te doen is", lacht Veerman. "Of dat maar beter is? Ik heb geen idee. Dit is mijn eerste eindtoernooi."

Beoogde basisspeler

Na het wegvallen van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners zal er veel gekeken worden naar de 25-jarige Veerman. Tegen IJsland strooide hij met fraaie boogballen. Met zijn tien interlands is hij opvallend genoeg de meest ervaren man van het beoogde middenveld.

De teller van Tijjani Reijnders staat op negen, terwijl Jerdy Schouten pas vijf interlands heeft gespeeld. Het is voor alle drie hun eerste EK. Toch zal het met Schouten in zijn buurt vertrouwd voelen voor Veerman. Als motoren van het middenveld werden zij dit jaar kampioen met PSV.

Pro Shots Jerdy Schouten en Joey Veerman met de landstitel bij PSV

"Het is volgens mij wel algemeen bekend dat ik dolgraag met Jerdy speel", legt Veerman uit. "We hebben een heel goed seizoen gedraaid bij PSV. Het zou leuk zijn om het nu ook op allerhoogste niveau te mogen laten zien."

Het duo voelt elkaar blindelings aan, zegt Veerman. "Jerdy is meer de balansbewaker en ik ga wat meer naar voren als we in de aanval zijn. Zulke automatismes ontwikkel je op de training. Of ik hem beter maak? Ik hoop dat we elkaar beter maken."

Volendam is fan

Terwijl in zijn geboortedorp Volendam de eerste tompoucen met zijn hoofd erop al worden verkocht en Jan Smit een EK-lied over hem uitbracht (Nederland in vuur en vlam, door de trots van Volendam), geniet Veerman van de voorbereiding.

"Normaal ben je een dag of tien bij elkaar. Nu al langer. Ik denk dat dit kamp mij wel goed heeft gedaan. Je leeft echt ergens naar toe en merkt dat het heel groot is, ook al speelden we oefenduels. Ik ben echt heel benieuwd hoe dat is op het EK. Ik heb het meest zin in het spelen van de wedstrijden."

Het wordt een bijzonder moment voor Veerman, zondag bij de aftrap tegen Polen. Zijn gedachten zullen ongetwijfeld eventjes teruggaan naar het EK van 2020, toen hij nog met vrienden in het stadion keek en netjes betaald had voor zijn Oranjeshirt. Dat zal nu niet meer nodig zijn.