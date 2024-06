AFP Frank de Boer baalt tijdens Nederland-Tsjechië op het EK in 2021

NOS Voetbal • vandaag, 12:56 Laatste EK met Oranje werd zomer om snel te vergeten: 'Soms heb je geluk nodig'

De stemming rond het Nederlands elftal is opgewekt, maar toch ontkomt Matthijs de Ligt er in aanloop naar de eerste EK-wedstrijd sinds 2021 niet aan. Op de persconferentie van Oranje wordt de verdediger herinnerd aan het EK van drie jaar geleden, dat voor Nederland uitliep op een deceptie.

"We kregen in een filmpje van de UEFA eerst mooie doelpunten van dat toernooi te zien. Het eerste negatieve moment in het filmpje was mijn handsbal", zegt De Ligt op een persconferentie in Wolfsburg.

Om zo'n moment kan hij nu lachen, maar de herinnering aan het laatste EK is allerminst positief. De huidige goede sfeer rond de Nederlandse ploeg staat in schril contrast met het nationale chagrijn van 2021, toen Oranje in Boedapest met de staart tussen de benen het EK verliet.

Oranje werd in de achtste finales uitgeschakeld door Tsjechië, nadat De Ligt rood had gekregen voor zijn handsbal.

Terug naar die broeierige avond op 27 juni 2021.

0:48 De Ligt wordt herinnerd aan handsbal bij EK 2021: 'Natuurlijk baal je nog steeds wel'

Frenkie de Jong staat er verslagen bij in de Puskás Aréna in Boedapest. Terwijl Tsjechië de plaatsing voor de kwartfinales viert, blijven De Jong en Oranje met vraagtekens achter. De uitschakeling met Nederland op het EK doet pijn. "Uiteindelijk is het een slecht toernooi", concludeert De Jong voor de NOS-camera

"Het leek wel alsof we moe waren. Het voelde zwaar, loom. Ik weet ook niet waarom", klinkt het na de met 2-0 verloren achtste finale tegen Tsjechië. De dreun is enorm. De weg naar een eventuele EK-finale lag immers open.

1:51 2021: Nederland uitgeschakeld door Tsjechië in achtste finales EK

Op het EK, dat in verschillende steden in Europa wordt gespeeld, zit Nederland aanvankelijk aardig in het toernooi. In de Johan Cruijff Arena wint Oranje van Oekraïne (3-2), Noord-Macedonië (3-0) en Oostenrijk (2-0). De ploeg sprankelt niet, maar de gewenste resultaten worden geboekt.

Dat is op dat moment een succesje voor Frank de Boer. De toenmalige bondscoach krijgt namelijk in aanloop naar het EK veel kritiek op zijn speelwijze. Hij laat Oranje in een 5-3-2-formatie spelen.

Dumfries lichtpunt

In die speelwijze is er wel een lichtpunt: Denzel Dumfries grijpt zijn kans. De toenmalig PSV'er is in vorm en ontpopt zich op het EK als een niet te stoppen stoomtrein aan de rechterkant.

Nederland gaat als groepswinnaar door en komt in een relatief gunstig deel van het afvalschema terecht. Oranje kan bijvoorbeeld gevreesde opponenten zoals Frankrijk, Spanje, Italië, België of Portugal pas in de finale treffen. Dit voelt als een ultieme kans.

Maar tegen Tsjechië gaat het faliekant mis.

Oranje heeft aanvankelijk voldoende kansen om de score te openen; Donyell Malen krijgt bij een 0-0 stand dé mogelijkheid van de wedstrijd. Enkele seconden later voltrekt zich het onheil. De Ligt glijdt uit in een duel met de Tsjechische spits Patrik Schick en maakt hands.

De Russische arbiter Sergey Karasev trekt aanvankelijk een gele kaart voor De Ligt. Maar de videoscheidsrechter denkt daar anders over: rood. Oranje moet met tien man verder. Tsjechië wordt vervolgens sterker en sterker en verslaat Oranje met 2-0.

AFP Ruud van Nistelrooij begeleidt Matthijs de Ligt na de rode kaart

De teleurstelling is groot. NOS-analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart plaatsen vooral vraagtekens bij de wissel van Malen, die na de rode kaart van De Ligt uit het veld wordt gehaald voor Quincy Promes.

De Boer verklaart later dat Malen in fysiek opzicht niet meer in staat zou zijn geweest om meer dan een uur te spelen.

2:45 'De Boer deed een soort 'Advocaatje' bij de wissel van Malen'

"Die rode kaart zette alles op z'n kop, want daarvoor waren wij het team dat het meeste aanspraak op de overwinning maakte. Dat gevoel heerste na afloop ook bij ons", kijkt voormalig assistent-trainer Maarten Stekelenburg drie jaar laten terug op die avond in Boedapest.

Stekelenburg was van eind 2019 tot en met het EK in 2021 een van de assistenten van De Boer bij Oranje.

Van 18 naar 30 graden

Er wordt na afloop ook gesuggereerd dat de vermoeidheidsklachten van De Jong en Wijnaldum aan het warme weer te relateren zijn. "We gingen van 18 graden naar een graad of 30, dat zou misschien een excuus kunnen zijn", zegt De Boer na afloop.

Stekelenburg zegt dat het broeierige weer destijds geen issue was. "Ik denk dat dit geen beslissende factor is geweest, want de Tsjechen hadden hier ook mee te maken. Die rode kaart van De Ligt, dat was allesbeslissend."

"De uitschakeling voelde leeg en raar, want voor ons gevoel bouwden we aan iets moois. We groeiden in het toernooi, vond ik. En ineens was het voorbij."

AFP Teleurstelling bij Stefan de Vrij en Georginio Wijnaldum

Ondanks de grote teleurstelling van de uitschakeling beschouwt Stekelenburg het EK van 2021 niet als mislukt. "We speelden misschien geen oogstrelend voetbal, maar er zat wel iets moois in deze groep. Uiteindelijk zijn details bepalend geweest voor het verloop van ons EK. Het is jammer, want we hadden toen ook een ploeg die ver kon komen."

"Hetzelfde geldt voor de selectie van Ronald Koeman", vindt Stekelenburg. "Dit huidige Oranje is moeilijk te verslaan. Soms heb je op weg naar titel een beetje geluk nodig, of moet je moeilijke momenten overleven. Dan kun je ver komen. In 2021 lukte dat niet."

De Ligt denkt er niet meer aan

De Ligt heeft het ongelukkige moment zelf al lang geleden achter zich gelaten. Als hij er door het filmpje van de UEFA niet aan was herinnerd, had hij er ook niet meer aan gedacht in Duitsland.

"Het is niet iets wat in mijn hoofd is opgekomen. In tegendeel zelfs. Ik denk dat ik, vergeleken met dat moment heel erg gegroeid ben. Natuurlijk baal je nog steeds wel, maar het is drie jaar terug. Je moet er ook mee om kunnen gaan."