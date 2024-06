Pro Shots Arrabal op de bank van Oranje tijdens het WK 2022

Wat doet de teammanager van Oranje eigenlijk?

Het EK in Duitsland is niet alleen een voetbalfeest voor liefhebbers op het hele continent; het is ook een enorme logistieke opgave. Liefst 24 landenteams verplaatsen zich de komende weken door het land en moeten ondertussen optimaal kunnen presteren. Wie leidt dat allemaal in goede banen?

Dat is de teammanager. Bij het Nederlands elftal was dat jarenlang Fernando Arrabal, die 22 jaar bij de KNVB actief was. De laatste zes jaar deed hij dat als teammanager bij het 'grote' Oranje. Bij radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken vertelt hij over alles wat er bij het werk als teammanager komt kijken. En dat is een heleboel.

Werken op een eindtoernooi

"Mijn functie was kort gezegd: faciliteren dat spelers en staf optimaal kunnen werken," vertelt Arrabal. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Neem bijvoorbeeld een eindtoernooi zoals het EK in Duitsland, dat morgen begint.

"De UEFA maakt zo'n drie jaar voor aanvang van het toernooi een catalogus, waarin team base camps worden gemaakt. Dat zijn hotels met trainingsaccomodaties waar de nationale elftallen kunnen verblijven. De toewijzing daarvan is echt een rat race tussen landen", vertelt hij.

"In Duitsland heb je bijvoorbeeld drie regio's, in elk van die regio's mag je drie voorkeurshotels opgeven. Maar als je eenmaal op die knop hebt gedrukt, kan het zomaar zijn dat meerdere landen hetzelfde hotel willen." Het is dan aan de teammanager om te schakelen tussen zijn eigen voetbalbond en de UEFA.

En dan het hotel zelf. "Voordat ik een keuze maak uit de opties, heb ik alle hotels bezocht", vertelt Arrabal. "Soms blijf ik slapen, als ik bij een hotel denk: dit wordt de eerste keuze."

Waar let hij op bij een hotel? "Werkruimtes zijn prioriteit nummer één. Dat gaat om de ruimte waar teambesprekingen worden gehouden en een technische ruimte waar de staf analyses maakt. Maar ook medische ruimte, materiaalruimte, de eetzaal, de ruimtes voor de overige staf... We hebben bijvoorbeeld ook scouts en social media-mensen mee."

Bijna net zo belangrijk is de reistijd die de selectie zal hebben vanaf het hotel. "Een belangrijke pijler voor mij is dat het trainingsveld zo dicht mogelijk bij het hotel is, dus op loop- of fietsafstand. En dat er een veilige route naartoe is."

Oudere spelers komen vaak over familiedingen praten met me. Dan heb je een normaal gesprek met normale mensen. Fernando Arrabal over zijn werk

En ook niet onbelangrijk: Oranje neemt eigen koks mee naar eindtoernooien. "Een standaard afspraak die we maken is dat we een deel van de keuken kunnen gebruiken. En dat moet een goede keuken zijn, waarin onze koks goed kunnen werken."

Scenario's

Een ander piekmoment in het werk van de teammanager: als Oranje de volgende ronde haalt op een toernooi. Dan moet niet alleen een nieuw hotel in de nieuwe speelstad worden gekozen, maar moeten er ook allerlei scenario's worden gemaakt.

"Na de poulefase heb je drie scenario's, die werk je allemaal uit. Zo staat er een vliegtuig gereed om de selectie ofwel naar de volgende speelstad, ofwel naar Amsterdam terug te brengen", zegt Arrabal.

"Maar ook: hoe zien de hotelkamers eruit, wanneer trainen we, waar is de persconferentie, krijgen we politiebegeleiding, kunnen we in het stadion trainen, is het team dat voor ons in het hotel zat er al uit?" De checklist is iedere keer weer enorm.

Pro Shots Arrabal in 2008

Inmiddels werkt Arrabal zelf niet meer voor de KNVB, na "een aardig verschil van inzicht over mijn functioneren", zegt hij. Toch onderhoudt hij nog altijd goed contact met bepaalde spelers. Als teammanager ben je namelijk veel meer dan alleen reisplanner.

"Ik ben eerst elf jaar teammanager van Jong Oranje geweest en daarna zes jaar bij het grote Oranje, dus ik heb ze allemaal wel voorbij zien komen. Met Memphis Depay en Nathan Aké ben ik in 2011 nog naar het EK onder 17 in Slovenië geweest, dat we wonnen. Mochten we een jaar later naar Mexico."

"Soms ben je een klankbord voor ze", vervolgt Arrabal. "Ik zeg altijd: de gesprekken die niet over voetbal gaan, zijn vaak het beste. Oudere spelers komen bijvoorbeeld vaak over familiedingen praten met me. Dan heb je een normaal gesprek met normale mensen."

Van Gaal en Koeman

En ook met de bondscoach zijn de lijntjes kort. Als teammanager werd Arrabal in grote mate gestuurd door de wensen van de coach. Met Louis van Gaal kon hij het goed vinden.

"Zeer goed ja, echt uitstekend. Van Gaal denkt in regels en structuur. Dat zit ook in mijn DNA, dus dat matcht aardig", lacht hij. "Koeman en Van Gaal lijken in essentie trouwens wel op elkaar, ze zijn allebei van de structuur. Al houdt Louis écht vast aan de planning en wil Koeman last-minute nog wel eens wijzigen."

Deze zomer zit Arrabal dus niet bij de Oranjeselectie in Duitsland, maar kijkt hij vanuit huis naar het toernooi. Regelt hij thuis ook alles tot in de puntjes? "Nee hoor", lacht hij. "Thuis laat ik dat aan mijn vrouw over, die plant alles."