Nederlandse cricketers lijden op WK dure nederlaag tegen Bangladesh

De Nederlandse cricketers hebben op het WK T20 in de West-Indies en de VS met 25 runs verloren van Bangladesh. Een overwinning had Oranje een stap dichter bij de volgende ronde geholpen, maar het bereiken van de tweede ronde lijkt nu een verloren zaak.

Alleen de eerste twee landen gaan door naar de tweede ronde en Nederland staat derde achter Zuid-Afrika en Bangladesh.

De wedstrijd in het Arnos Vale-stadion in in Kingstown, fraai gelegen aan zee, begon vanwege regen iets later dan gepland. Met één wijziging ten opzichte van het voorlaatste duel met Zuid-Afrika, Aryan Dutt voor Teja Nidamanuru, begon Nederland aan het cruciale duel. De Bengalen waren ongewijzigd.

Uitstekende start

De pitch was een stuk makkelijker om op te batten dan in de vorige wedstrijden in de VS en dat was goed te merken. Ondanks dat startten de Nederlandse bowlers sterk en hadden ze al vrij snel drie Bengaalse slagmannen uit.

Paul van Meekeren en Dutt bowlden uitstekend en Sybrand Engelbrecht pakte een prachtige vang, maar Bangladesh kwam tot een behoorlijke score van 159 runs, mede dankzij de uitblinkende Bengaalse veteraan Shakib Al Hasan (64 runs).

Dankzij bijdragen van Vikram Singh (26 runs) en opnieuw Engelbrecht (33 runs) bleef Nederland lang op koers voor de overwinning, tot na een stand van 111 runs vier mensen uit gingen voor maar zes runs.

Resultaat uit zicht

Oranje had geen antwoord op het gevarieerde bowlen van Mustafizur Rahman en spinbowler Rishad Hossain en kwam uiteindelijk tot 134 runs.

De Nederlandse cricketers begonnen het toernooi met een overwinning op Nepal in Dallas en daarop volgde een nipte nederlaag tegen Zuid-Afrika. Sri Lanka is maandag in St. Lucia de vierde tegenstander. Bangladesh neemt het op tegen Nepal.

