Nederlandse cricketers verliezen tweede WK-wedstrijd nipt van Zuid-Afrika

De Nederlandse cricketers hebben bij hun tweede wedstrijd op het WK T20 in de Verenigde Staten en West-Indies net niet voor een verrassing kunnen zorgen. De ploeg van bondscoach Ryan Cook legde het in New York af tegen Zuid-Afrika.

Angstgegner

Nederland is de angstgegner van Zuid-Afrika, een van de toplanden in het cricket: op de WK's van 2022 en 2023 wist Oranje te winnen.

Een nieuwe stunt zat er echter niet in. Oranje begon matig aan bat. Het was vooral aan Sybrand Engelbrecht, die verantwoordelijk was voor 40 van de in totaal 103 Nederlandse runs, te danken dat Nederland niet geheel kansloos was.