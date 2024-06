AFP De Leede en O'Dowd vieren de overwinning op Nepal

NOS Sport • vandaag, 21:58 Sterk bowlende Nederlandse cricketers beginnen WK met krappe zege op Nepal

De Nederlandse cricketers zijn het WK T20 in de Verenigde Staten en West-Indies gestart met een overwinning. De ploeg van bondscoach Ryan Cook was in Dallas te sterk voor Nepal.

Bowlend was Nederland sterk, daar legde Oranje de basis voor de overwinning. De eerste twee punten zijn binnen op het WK en Nederland staat samen met Zuid-Afrika bovenaan in de groep. Zaterdag speelt Nederland in New York tegen de Zuid-Afrikanen.

Nederland zit dit WK in de groep met Sri Lanka, Bangladesh, Nepal en Zuid-Afrika. De beste twee gaan door naar de tweede groepsfase en een plek bij de laatste acht van het toernooi. Dat is niet onmogelijk: Oranje won het afgelopen jaar van alle vier de landen al een keer.

WK cricket live bij de NOS Het Nederlands team doet mee aan het WK T20 in de Verenigde Staten en de West Indies. In een groep van vijf plaatsen de beste twee landen zich voor het vervolg van het toernooi: de Super 8s. De finale is op 29 juni. Nederland speelt 8 juni tegen Zuid-Afrika (om 15.30 uur), 13 juni tegen Bangladesh (om 16.30 uur) en 17 juni tegen Sri Lanka (om 02.30 uur). Die wedstrijden zijn live te zien in de NOS-app en op NOS.nl met commentaar van Ed van Nierop en Jeroen Smits.

De aanloop naar het toernooi was niet vlekkeloos geweest. Nederland moet het dit WK doen zonder de veteranen Roelof van der Merwe en Colin Ackermann, die hun clubs in de Engelse competitie niet in de steek wilden laten voor dit WK. Vervolgens haakten Fred Klaassen en Daniel Doram op het laatste moment ook nog eens af door blessures.

Toch versloeg Nederland Nepal in de eerste wedstrijd, die een half uur werd uitgesteld door hevige regenval in Texas. Geen stunt, maar wel een welkome zege voor Oranje, gadegeslagen door zo'n 15.000 Nepalezen en een enkele Nederlander.

AFP Max O'Dowd (rechts) viert de overwinning met De Leede

Van Beek kon niet om de sfeer heen tijdens het interview in de pauze. "Ik weet niet of we nou in Nepal zijn of in Dallas. Geweldig. Deze fans zijn zo luid. Geweldig om zo het toernooi te beginnen", sprak Van Beek enthousiast.

Er was reden genoeg om opgetogen te zijn. De pitch was lastig om op te batten en de Nederlandse aanval had daar voor de pauze optimaal van geprofiteerd. De snelle bowlers Logan van Beek, Paul van Meekeren en Bas de Leede lieten de bal flink bewegen en ook op de spinballen van Tim Pringle verloor Nepal voortdurend wickets.

Het totaal van 106 runs van Nepal leek bij lange na niet afdoende. En dat was het ook niet, al had Nederland eveneens moeite met scoren. Toptalent Michael Levitt was al snel uit, maar Nepal was op belangrijke momenten in de wedstrijd niet in staat de bal te vangen en wickets te pakken.

De ervaren Max O'Dowd loodste Oranje uiteindelijk met zijn 54 runs in veilige haven.

AFP Batsman Bas de Leede in actie tegen Nepal

De finale van het WK is op 29 juni op Barbados. Favorieten voor het goud zijn India, titelhouder Engeland en Australië. Tegen die cricketreuzen kan Nederland normaal gesproken niet op. Nederland heeft een wonder nodig om mee te doen voor de prijzen, maar de zege op Nepal neemt niemand Oranje meer af.