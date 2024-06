Pro Shots

NOS Sport • vandaag, 12:33 WK T20 begonnen: Nederlandse cricketers zijn niet meer te onderschatten

Afgelopen zaterdag is het WK T20 in de Verenigde Staten en de West-Indies van start gegaan en voor het derde jaar op rij zijn de Nederlandse cricketers op het hoogste podium vertegenwoordigd.

Vandaag om 17.30 uur spelen de mannen van bondscoach Ryan Cook in Dallas hun eerste wedstrijd tegen Nepal, dat duel is live te zien bij de NOS. De laatste acht halen is het doel dit WK. In de cricketwereld kijkt daar niemand meer van op.

Eigen kracht

De tijden dat onderschatting het grootste geheime wapen was tegen de grote cricketnaties, zijn ondertussen echt wel voorbij. Het nietige Nederland, met slechts 5.000 actieve cricketers, moet zijn doelstelling op eigen kracht zien te halen en dat heeft het volledig aan zichzelf te wijten.

Op het vorige WK T20 (kortere wedstrijdvorm van zo'n 3,5 uur) in 2022 verraste Nederland - mede dankzij een sensationele zege op grootmacht Zuid-Afrika - vriend en vijand door als achtste te eindigen. Directe kwalificatie voor het WK in 2024 was het gevolg.

WK cricket live bij de NOS Het Nederlands team doet mee aan het WK T20 in de Verenigde Staten en de West Indies. In een groep van vijf plaatsen de beste twee landen zich voor het vervolg van het toernooi: de Super 8s. De finale is op 29 juni. Nederland opent tegen Nepal (dinsdag vanaf 17.30 uur) en speelt zaterdag tegen Zuid-Afrika (zaterdag 15.30 uur). Die wedstrijden zijn live te zien in de NOS-app en op NOS.nl met commentaar van Ed van Nierop en Jeroen Smits.

Vorig jaar plaatste Nederland zich mede door een zeldzame zege op de West-Indies voor het ODI WK (langere wedstrijdvorm van zo'n 7 uur). Daarop werd het tiende en laatste, maar met overwinningen op Bangladesh en opnieuw Zuid-Afrika schreef Oranje wederom historie.

Flinke aderlating

Dit keer zit Nederland in een groep met Zuid-Afrika, Sri Lanka, Bangladesh en Nepal. Een plek bij de eerste twee geeft toegang tot de tweede groepsfase en dus een plek bij de laatste acht. En opnieuw lijkt dat niet onmogelijk: in het afgelopen jaar wist Oranje van alle vier de landen al eens te winnen.

Coach Cook moet het wel stellen zonder Roelof van der Merwe en Colin Ackermann en dat is een flinke aderlating. De twee veteranen vormen al jaren de Nederlandse ruggengraat op grote toernooien, maar zij wensten dit keer hun broodheer in de Engelse competitie niet in de steek te laten. Op dat vlak valt er voor Nederland nog wel een wereld te winnen.

Sla de carrousel over NOS

NOS

NOS

NOS

Fred Klaassen en Daniel Doram haakten op het laatste moment ook nog eens af door blessures, maar ook zonder hen moet Nederland in staat zijn goed voor de dag te komen. Veel wordt verwacht van Michael Levitt. De jonge batsman, hij wordt deze maand 21, kende een fantastische start van zijn interlandloopbaan.

Cricketreuzen

De finale van het WK staat voor 29 juni op Barbados op het programma. Favorieten voor het goud zijn India, titelhouder Engeland en Australië. Tegen die tijd zullen de Nederlandse cricketers vast al lang en breed thuiszitten. Ze mogen dan wel geen kleintjes meer zijn, maar als de prijzen verdeeld worden, zullen de cricketreuzen zich laten gelden. Of er moet echt een wonder gebeuren.