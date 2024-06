Technisch directeur Atletiekunie na medaillerecord: 'Was een fenomenaal toernooi'

De Nederlandse atleten haalden een recordaantal medailles binnen in Rome met drie gouden, vier zilveren en vijf bronzen plakken. Tot nu toe stond het record op acht medailles bij de EK van 2018 in Berlijn.

"Dat we meer dan die acht medailles konden bereiken, dat wisten we. Je moet het alleen wel doen. Er zitten echt wat verrassende medailles tussen."

Bonevacia springt eruit

Acht jaar geleden deed Bonevacia dat ook al bij de EK in Amsterdam. Kortbeek: "Op 35-jarige leeftijd een medaille halen op een EK. Het in ongelofelijk wat die man heeft gedaan."

Kortbeek is vooral te spreken over de breedte van de ploeg. "Met de Nederlandse atletiek doen we op dit moment op zoveel verschillende disciplines mee. Naast die medailles hebben we ook flink wat top acht-plekken. We draaien echt goed mee in de top."