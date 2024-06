NOS Sport • vandaag, 22:13 Van Es stunt met EK-zilver op 10.000 meter: 'Dit is erg onrealistisch'

Diane van Es heeft bij de Europese kampioenschappen atletiek voor een flinke verrassing gezorgd. De 25-jarige Rotterdamse liep dinsdagavond in Rome naar een zilveren medaille op de 10.000 meter. Met 30.57,24 verbeterde ze haar persoonlijk record met liefst vijf seconden.

Van Es werd verslagen door de Italiaanse Nadia Battocletti, die eerder in Rome al de Europese titel op de 5.000 meter veroverde. Battocletti zegevierde in 30.50,32, een Italiaans record. Brons was voor de Britse Megan Keith (31.04,77).

Onrealistisch

"Ik wist dat ik goed in vorm was, maar dit is nog erg onrealistisch", klonk het beduusd na de race. Van Es: "Ik had dit seizoen nog geen goede race gelopen. Ik heb één wedstrijd gelopen en daar ben ik uitgestapt, maar ik wist dat ik zou kunnen meedoen om de medailles."

Nederland was in de finale met vijf atletes goed vertegenwoordigd op de 10.000 meter. Jasmijn Lau finishte als zevende, Silke Jonkman als dertiende, Veerle Bakker als achttiende. Jennifer Gulikers stapte na 26 minuten uit de race.

"De tactiek was volgen, volgen, volgen. En dan afsprinten. Daar ben ik best goed in. Niet te bevatten'', zei Van Es na haar onverwachte succes.

Van Es, in de zomer ook op de Olympische Spelen in Parijs actief, maakt een stormachtige ontwikkeling door. Ze was in 2021 al actief op de Olympische Spelen in Tokio, waar Sifan Hassan excelleerde op de lange afstanden met twee gouden medailles (5.000 en 10.000 m). Van Es liep de 5.000 meter en finishte onder zware omstandigheden als zestiende.

Coach Grete Koens

Tegenwoordig traint ze bij voormalig bondscoach Grete Koens. Van Es behoorde bij de junioren tot de Europese top. Ze veroverde zilver bij de EK onder 23 jaar op de 5.000 meter. Dinsdagavond vierde ze haar grootste succes tot nu toe in haar loopbaan. Van Es bezorgde Nederland de negende medaille; twee keer goud, drie keer zilver en vier keer brons.

De andere Nederlanders die op de vijfde avond van de EK in actie kwamen in finales, waren minder succesvol. Hordeloper Nick Smidt speelde een bijrol op de 400 meter horden. Die eindstrijd werd voor de derde keer op rij gewonnen door de Noorse wereldrecordhouder Karsten Warholm. De olympisch kampioen won in 44,98 seconden.

"Ik ging voor de medailles, maar die gasten lopen zo hard. Daar is mijn lichaam nog niet aan toe"', zei Smidt, die als achtste en laatste eindigde in 49,43 seconden. Hij heeft nog veel werk te doen voor de Olympische Spelen in Parijs, waarvoor hij zich heeft geplaats.

Amels snel klaar bij hoogspringen

Bij het hoogspringen had Douwe Amels, die zich nog moet kwalificeren voor de Olympische Spelen, veel meer van zichzelf willen zien dan die ene geslaagde sprong over 2,17 meter. Bij 2,22 ging het drie keer mis. "Doorgaans is de finale makkelijker dan het kwalificeren. Hoogspringen is lastig. Het gaat om constant zijn in de springen. Je moet het keer op keer doen: 2,17, 2,22, 2,26. Jammer dat ik maar één keer over de lat spring."

Tasa Jiya stond in de finale van de 200 meter. "Ik wilde een medaille halen en dat heb ik niet gedaan. Ik mag tevreden zijn, maar ben dat nog niet. Ik had een best aardige start, maar in de bocht ging ik nadenken. Dat heeft me genekt", zei ze na haar vijfde plaats in 22,90. De Europese titel ging naar de Zwitserse favoriete Mujinga Kambundj, die haar titel prolongeerde in 22,49 seconden.

Prachtig debuut

Tienkamper Jeff Tesselaar kende een prachtig debuut op een titeltoernooi bij de senioren. De 21-jarige Noord-Hollander eindigde met een persoonlijk record van 8.79 punten als twaalfde, nadat hij de tienkamp had afgesloten met een zege op de 1.500 meter.

"Jammer dat polsstok zo ontzettend tegenviel. Dat heeft me bakken met punten gekost", keek hij terug op de slotdag van de meerkamp. De Est Johannes Erm werd Europees kampioen met 8.764 punten, de beste jaarprestatie in de tienkamp tot nu toe.

