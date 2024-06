NOS Sport • vandaag, 15:23 Olympische kansen mannenploeg 4x400m verkeken na uitschakeling EK

3:52 Sprintploeg wint serie op 4x100 meter en gaat naar EK-finale

Als een zeepbel spatte de olympische droom van de estafetteploeg op de 4x400 meter dinsdag om even na twee uur 's middags uit elkaar op de Europese kampioenschappen atletiek in Rome.

Nederland ontbreekt deze zomer in Parijs op het nummer waar drie jaar geleden in Tokio verrassend olympisch zilver in de wacht werd gesleept.

De negende plaats in de series, na een tijd van 3.03,50, én een afgewezen protest betekenden het abrupte einde van de reis die in de Franse hoofdstad had moeten eindigen.

Na de series zweefde het viertal Nederlandse atleten bijna drie uur lang tussen hoop en vrees. De angst voor het onvermijdelijke maakte plaats voor de verwachting dat er zich wellicht een herkansing aandiende.

De Atletiekunie tekende namelijk protest aan tegen de uitslag, omdat slotloper Isaya Klein Ikkink bij de laatste overname van het stokje zou zijn gehinderd door een Britse opponent.

Afwijzing

Na lang wachten volgde het oordeel van de wedstrijdleiding. De juryleden bleken niet ontvankelijk voor het bezwaar dat Nederland indiende. Hoop bleek voor de estafetteploeg zodoende weinig meer dan uitgestelde teleurstelling.

Volgens de wedstrijdleiding was op videobeelden zichtbaar dat de route open lag die Klein Ikkink aan de buitenkant had kunnen nemen. De Nederlandse atleet had, volgens de jury, de verkeerde beslissing genomen door naar binnen te gaan. Tegen de uitslag kon geen bezwaar worden aangetekend.

2:04 'Groot-Brittannië belemmerde ons, verschil tussen finale en gestrand zijn'

"Die hindering betekende het verschil tussen stranden in de finale en het behalen van een plek in de finale", oordeelde Isayah Boers.

Ooghoeken

Klein Ikkink kon zich volledig vinden in Boers' woorden. Tot hij het stokje overnam van Ramsey Angela was er volgens hem geen vuiltje aan de lucht.

"Maar toen die Brit mij in zijn ooghoeken zag aankomen, liep hij bewust naar het midden van de baan. Alleen maar om voor mij de deur dicht te gooien. Het leek er echt op dat zijn enige doel was om mij te hinderen."

"En dat kan écht niet", vulde Terence Agard hem aan. "We zijn naar Rome gekomen met een doel. Wanneer je er niet in slaagt dat te behalen, is dat heel frustrerend", doelde hij op de olympische kwalificatie.

Nederland zag door de uitslag van de jury een herkansing op het verkrijgen van een olympisch startbewijs door de neus geboord. Dat maakte de uitsluiting extra zuur.

Het kwartet stond in de Italiaanse hoofdstad voor de zware opgave om onder 2.59,12 te duiken. Dat is de tijd die Zambia eerder dit jaar liep en voorlopig recht geeft op het zestiende en laatste ticket voor de Olympische Spelen.

Tot 30 juni

Landen hebben tot 30 juni de tijd om een gooi te doen naar een olympisch startbewijs. Of Nederland later deze maand nog ergens een laatste gooi doet naar een ticket voor Parijs, is onduidelijk. Op de internationale kalender staat geen wedstrijd meer waar snelle landen aan de start verschijnen.

ANP Terrence Agard en Ramsey Angela op de estafette

De mannen van de 4x100 meter verging het aanzienlijk voorspoediger in het Stadio Olimpico. Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Xavi Mo Ajok en Nsikak Ekpo kwamen tot 38,34. Daarmee ging Oranje als snelste naar de finale.

De sprinters krijgen morgen in de eindstrijd een voorlaatste kans om zich te verzekeren van een retourtje Parijs. In de race om de Europese medailles moet het viertal daarvoor onder 38,30 lopen.

Ook de sprinters hebben daar tot eind deze maand de gelegenheid voor. Slaagt Nederland in de EK-finale niet in die missie, dan volgt later deze maand een herkansing in Geneve.

Met een tijd van 42,39 plaatsten de vrouwen van de 4x100 zich eveneens voor de finale. Nadine Visser, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya dienden alleen Frankrijk (42,35) voor zich te dulden.