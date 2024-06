ANP

NOS Sport • vandaag, 23:17 Nederlandse sprintploegen stunten op EK met zilver en brons op 4x100 meter

De Nederlandse sprintploegen hebben voor een spetterend sluitstuk van de Europese atletiekkampioenschappen in Rome gezorgd. Zowel de mannen- als de vrouwenploeg liep in Rome naar het podium.

Het Nederlandse mannenkwart Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Nsikak Ekpo tekende voor een voortreffelijke race, die uiteindelijk zilver opleverde. Nadine Visser, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya stuntten bij de vrouwen met brons.

Nederland sloot de EK af met twaalf medailles: drie keer goud, vier zilver en vijf brons. Eerder op de avond was er goud voor de estafettevrouwen op de 4x400 meter.

Voor de Nederlandse mannen was de druk groot. De ploeg is nog niet zeker van een olympisch startbewijs. Nederland miste in mei bij de World Relays op de Bahama's olympische kwalificatie en strijdt nu voor de twee overgebleven olympische tickets. Die worden op tijd verdeeld.

Veertien olympische startbewijzen zijn al vergeven. BrazilIë (vijftiende met als toptijd 38,19), Trinidad & Tobago (zestiende, 38,30) en Nederland (zeventiende, 38,30) zijn de voornaamste kandidaten voor die twee tickets. De kwalificatie loopt tot en met 30 juni.

Nog een kans in Genève

De Nederlandse mannen gaan later deze maand nog in Genève lopen om hun beste tijd aan te scherpen. "Het was een rommelige race", vond Ekpo na afloop. "Dit geeft extra motivatie om dat olympische ticket binnen te halen", meende Afrifa.

De vrouwen hebben dat probleem niet op de 4x100 meter. Zij plaatsten zich al wel voor de Olympische Spelen. De medaille bij de EK was een onverwachte bonus. "We trainen al jaren met elkaar. Dan is het mooi dat we deze medaille samen kunnen vieren", zei startloopster Visser, specialiste van de 100 meter horden.

Brons op de streep

Jiya sleepte als slotloopster de medaille uit het vuur. Ze lag vierde en moest de Zwitserse ploeg voorbij voor een medaille. Dat lukte op de streep. "Ik wist het net of we het hadden gered. Ik wist niet of ik die Zwitserse al voorbij is. Wat een race."

Van Hunenstijn en Bisschops moesten van ver kijken of het was gelukt. "Het ging aardig gelijk op. Het was zo spannend"', zei Van Hunenstijn na de stunt. "We gingen voor een medaille.", gaf Visser aan. "Er was nog winst te behalen op de eerste wissel. Die ging nu beter. Dit is een mooie motivatie voor de Spelen."