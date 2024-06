Volleybalsters verliezen van Verenigde Staten, duel met Canada cruciaal voor Spelen

De Nederlandse volleybalsters hebben hun knappe zege op Servië in de Nations League geen positief vervolg kunnen geven. Oranje verloor vrijdag in Fukuoka met 3-0 van de Verenigde Staten. De setstanden waren 25-21. 25-20 en 25-22.

In de eerste set lukte het Nederland aan de hand van Jolien Knollema een vroege achterstand ongedaan te maken, maar in de slotfase liepen de Verenigde Staten toch weer wat uit.

Nooit het initiatief

Ook in de tweede set had Oranje nooit het initiatief. Met Sarah van Aalen, Anne Buijs en Celeste Plak in de ploeg hoopte bondscoach Felix Koslowski in de derde set op de ommekeer. Die bleef uit, al werd het van 13-7 nog even 23-22. Nova Marring was met twaalf punten topscorer bij Oranje.