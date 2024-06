FIVB Volleybalster Nova Marring

NOS Sport • vandaag, 11:20 Nederlandse volleybalsters verslaan Servië en zetten stap richting Parijs

De Nederlandse volleybalsters hebben hun vijfde zege in de Nations League geboekt en daarmee goede zaken gedaan in de strijd om een olympisch ticket. In Fukuoka werd Servië met 3-1 (25-20, 25-21,18-25, 25-12) verslagen.

De Servische vrouwen, die zich al hebben geplaatst voor de Spelen, wonnen de laatste drie wedstrijden van Nederland, maar de regerend wereldkampioen was dit keer niet op volle oorlogssterkte.

Oranje liep in de eerste twee sets halverwege weg, maar kende in set drie een flinke inzinking. In de vierde set volgde, met dank aan Oranjes topscorer Nova Marring (17 punten) een krachtig herstel.

Vrijdag tegen rivaal Canada

Door de zege is Oranje op de wereldranglijst uitgelopen op Canada, de grootste rivaal in de strijd om plaatsing voor de Olympische Spelen in Parijs. Vrijdag treft de Nederlandse ploeg de Canadezen.