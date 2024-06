TeamNL volleybal Nederlandse volleybalsters winnen overtuigend van Frankrijk in de Nations League

NOS Sport • vandaag, 08:39 Overtuigende zege volleybalsters op Frankrijk, strijd om olympisch ticket gaat verder

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League een vlotte zege op Frankrijk geboekt. In het Chinese Macau was de formatie van coach Felix Koslowski duidelijk de sterkste: 3-0 (25-17, 25-10, 25-21).

Tot halverwege de openingsset was het nog stuivertje wisselen, maar met tien punten op rij (van 14-14 ging het naar 24-14) deelde Oranje een dreun uit. Die galmde in set twee nog na bij Frankrijk, dat daarin binnen de kortste keren op een onoverbrugbare achterstand werd gezet.

Oranje kon in het derde bedrijf minder snel afstand nemen, maar stond vanaf 11-11 altijd aan de goede kant van de score. Jolien Knollema was met veertien punten het best op dreef.

Jacht

Frankrijk was de laatste tegenstander van deze serie van vier wedstrijden. Vanaf 12 juni komen de laatste vier wedstrijden in de Nations League aan bod. In het Japanse Fukuoka treft Nederland dan achtereenvolgens Europees en wereldkampioen Servië, de Verenigde Staten, concurrent Canada en Zuid-Korea.

De wedstrijd tegen Canada kan de sleutelwedstrijd worden in de strijd om een olympisch ticket. Nederland en Canada zijn in duel om de felbegeerde laatste olympische tickets.

Route naar Parijs 2024 Twaalf landen mogen deelnemen aan de Olympische Spelen, gastland Frankrijk is direct geplaatst.

Zes landen hebben zich geplaatst via OKT's. Bij de vrouwen zijn dat: Dominicaanse Republiek, Servië, Turkije, Brazilië, de VS en Polen.

De overige vijf tickets worden op basis van de wereldranglijst verdeeld. Die wordt opgemaakt in juni, na de groepsfase van de Nations League. Eerst wordt er dan gekeken naar de hooggeplaatste landen van continenten die nog geen ticket hebben. Als alle continenten zijn vertegenwoordigd, ontvangen de hoogstgeplaatste landen de laatste tickets.

Nederland staat nu negende op de wereldranglijst, Canada tiende.