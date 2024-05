Volleybalsters boeken in jacht op olympisch ticket zege op Dominicaansen

De Nederlandse volleybalsters hebben het Nations League-duel met de Dominicaanse Republiek met 3-1 gewonnen, een belangrijke zege met het oog op de olympische missie. Oranje, bij de hand genomen door uitblinkster Nova Marring, was in het Chinese Macau met 25-17, 23-25, 25-21 en 25-17 te sterk.

Oranje sloeg in de eerste set al snel een gaatje, maar zag de al voor Parijs geplaatste Dominicaansen toch weer langszij komen. Nadat op 11-12 een lange rally met hard werken was gewonnen, begon het te lopen bij Nederland. Verdedigend klopte het allemaal behoorlijk en aanvallend was vooral Elles Dambrink goed op dreef.