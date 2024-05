NOS Sport β€’ vandaag, 20:56 Volleyballers verliezen van Polen, jacht op olympisch ticket duurt voort

De volleyballers van Oranje hebben in hun derde wedstrijd in de Nations League niet voor een stunt kunnen zorgen tegen grootmacht Polen. In Antalya werd het 0-3 (28-30, 23-25, 18-25).

Nederland had sinds het EK van 2003 niet meer gewonnen van Polen, dat in 2014 en 2018 de wereldtitel veroverde, in 2022 de WK-finale verloor en vorig jaar de Europese titel pakte.

Nu maakte Oranje het Polen knap lastig. In de eerste set knokte het zich van 14-20 terug tot 19-20 en capituleerde pas op het achtste Poolse setpoint. In set twee toonde Nederland opnieuw veerkracht en ging het van 14-20 naar 22-23. Polen drukte nu wel snel door en liet Oranje in set drie niet nogmaals terugkomen.

De wedstrijden in de Nations League zijn van groot belang voor de volleyballers. Het is het laatste toernooi waarbij nog punten gepakt kunnen worden voor de wereldranglijst.

De Nations League duurt van 22 mei tot en met 24 juni en er doen zestien landen aan mee. Oranje staat negende na drie duels.

Olympische kwalificatie

Voor olympische kwalificatie is naar verwachting een plek bij de beste tien landen van de wereld vereist. Nederland bezet nu de dertiende plek op de wereldranglijst.

Oranje heeft in Turkije nog één wedstrijden op het programma staan. Zondag staan de volleyballers tegenover Bulgarije. Daarna worden er nog Nations League-duels afgewerkt in het Canadese Ottawa en Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen.