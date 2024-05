Volleyballers buigen tegen Turkije achterstand om en winnen tweede Nations League-duel

Oranje leek op weg naar een kansloze nederlaag, maar bij een 2-0 achterstand in sets begon het plots te lopen. Tegen het spelbeeld in pakten de volleyballers drie sets op rij.

𝘾𝙤𝙢𝙚𝙗𝙖𝙘𝙠 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙩𝙚𝙙! 🫡 We vechten terug van een 2-0 achterstand en winnen vandaag met 2-3 van Turkije (25-19, 25-20, 18-25, 21-25, 9-15). 🔥 This feels good! 🙏🏼 #LangeMannen #TeamNL #VNL #VNL2024 #RoadToParis https://t.co/nxdjrp5GLG

Comeback

Het bleek de ommekeer in de partij. Oranje dwong op wilskracht een beslissende set af en was daarin simpelweg de betere. Het eerste punt was nog voor Turkije, maar de Nederlandse volleyballers kwamen daarna niet meer in de problemen.