Philips wil 400 banen schrappen op de locatie in Drachten

Het is volgens het bedrijf een uitwerking van de reorganisatie die het vorig jaar al aankondigde. Toen kondigde Philips aan 6000 banen te schrappen, waarvan 1100 in Nederland.

Gedwongen ontslagen onduidelijk

Of er ook mensen gedwongen ontslagen zullen worden in de Friese plaats, is nog niet duidelijk. "We nemen onze verantwoordelijkheid als werkgever zeer serieus en zullen ons inspannen om zoveel mogelijk van onze mensen naar een nieuwe baan te begeleiden", zegt een woordvoerder van Philips.