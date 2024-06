Onderzoek: geen noemenswaardige gezondheidsrisico's bij korte ruimtereis

Onderzoek tot op celniveau

Voor het onderzoek, gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature , werden vier ruimtetoeristen (twee mannen en twee vrouwen) in 2021 tijdens een driedaagse ruimtereis tot op celniveau onderzocht.

Enkel in de zogenoemde mitochondriën (energiefabrieken van cellen) werden nog afwijkingen gevonden. Volgens de onderzoekers is dit geen reden tot zorg.

"We hebben gelukkig niets zorgelijks gezien", zei hoogleraar Chris Mason, een van de onderzoeksleiders en verbonden aan het New Yorkse onderzoeksinstituut Weill Cornell Medicine. "Dat is goed nieuws voor andere burgers die van plan zijn om te gaan leven en werken in de ruimte", aldus Mason tegen persbureau Reuters.