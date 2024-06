Vierde test met megaraket SpaceX gelukt: Starship landt in zee

De vierde poging om een testvlucht in de ruimte te maken met Starship, de nieuwe megaraket van SpaceX, is succesvol verlopen. Na een geslaagde lancering in Texas kwam het ruimtevaartuig even voor 16.00 uur (Nederlandse tijd) neer in de Indische Oceaan. Zo'n zachte landing in zee was bij eerdere testvluchten niet gelukt.