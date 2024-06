EK-brons voor synchroonzwemster Steenbeek met dik persoonlijk record

Synchroonzwemster Marloes Steenbeek heeft op de EK in Belgrado brons veroverd in de technische oefening voor solo's. De jury beloonde de negentienjarige Zaanse met 240,481 punten en dat waren er ruim tien meer dan haar persoonlijk record (230,191).

Vasiliki Alexandri veroverde de titel met 260,596 punten. De 26-jarige Oostenrijkse was nog niet eerder Europees- of wereldkampioene geworden, wel had ze eerder al twee keer WK-zilver en EK-brons gewonnen.

Steenbeek donderdag opnieuw in actie

De pas negentienjarige Steenbeek werd eerder dit jaar tiende op de WK in Qatar. Op de vorige EK vormde ze een duo met Bregje de Brouwer, wier tweelingzus Noortje toen geblesseerd was, en won zilver. Ze komt donderdag opnieuw in actie in de finale vrije oefening voor solo's.