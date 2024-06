Synchroonzwemster Steenbeek op EK als derde naar finale vrije kür

De 19-jarige Zaanse, in februari goed voor de achtste plaats bij de WK in Qatar, scoorde tijdens de kwalificatie 220,7084 punten en ging daarmee als derde naar de eindstrijd.

Steenbeek, die dinsdag ook in actie komt in de finale van technische kür, was eerder dit jaar succesvol met podiumplaatsen bij de World Cups in Beijing en Parijs.