ANP PVV-leider Wilders en BBB-leider Van der Plas melden het nieuws

NOS Nieuws • vandaag, 13:37 • Aangepast vandaag, 14:25 Coalitiepartijen blij: akkoord over ministersposten en kandidaten

PVV-leider Wilders zegt dat zijn partij en VVD, NSC en BBB overeenstemming hebben over de verdeling van ministersposten en de kandidaten die daarbij horen. "We zijn eruit en de rest horen jullie later", zei hij. "We zijn heel erg blij, er ligt nu een deal. De komende uren, dagen hoort u meer."

NSC-leider Omtzigt zei dat hij "optimistisch" is en dat er later mededelingen volgen over de ministersploeg. Ook BBB-leider Van der Plas zei dat de partijen heel erg blij zijn.

Wilders en Van der Plas vertelden samen opgetogen over de ontwikkelingen:

1:18 Coalitie akkoord over verdeling ministersposten, maar namen nog geheim

Er zingen verschillende namen rond, waarvan in ieder geval is bevestigd dat BBB-Kamerlid Mona Keijzer kandidaat-minister is. Zij bevestigde dat zelf: "Het is van het begin af aan duidelijk geweest dat ik een van de kandidaten van BBB was om toe te treden tot het kabinet en dat is nog steeds zo. Ik kan alleen nog geen mededelingen doen over de portefeuille."

NSC-Kamerlid Folkert Idsinga is kandidaat-staatssecretaris Fiscaliteit, zo bevestigen bronnen. Idsinga was woordvoerder belastingen toen hij eerder voor de VVD in de Tweede Kamer zat.

Politiek verslaggever Albert Bos: "De afgelopen weken hebben de partijen zich goed aan de afgesproken radiostilte gehouden, daarom komt dit nieuws toch een beetje onverwacht. Het is tot nu toe ook best een ingewikkelde formatie geweest, met het aanwijzen van de beoogde minister-president Dick Schoof namens alle partijen en met als doel een extraparlementair kabinet. We gaan vandaag ongetwijfeld de jacht op de andere namen krijgen."

Het is de bedoeling dat de helft van de nieuwe ministers en staatssecretarissen "van buiten" komt. De andere helft bestaat uit mensen uit de politiek. Alle kandidaten zijn of worden gescreend en hebben een gesprek met kandidaat-premier Schoof en formateur Van Zwol.

Na het bekendmaken van namen van de kandidaten zullen er hoorzittingen in de Tweede Kamer volgen, waarbij alle fracties vragen mogen stellen, bijvoorbeeld over hun geschiktheid en motivatie. Eind juni volgt dan de ontvangst door koning Willem-Alexander en de bordesfoto. Omtzigt zegt dat er "goede hoop is" dat eind juni wordt gehaald.

Gedurende de zomer gaat de ministersploeg werken aan een echt regeerakkoord. Dat is de gedetailleerde uitwerking van het coalitieakkoord op hoofdlijnen van PVV, VVD, NSC en BBB.