FvD-Kamerlid Van Meijeren veroordeeld tot 200 uur taakstraf voor opruiing

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor opruiing. Het Openbaar Ministerie had dat ook geëist tegen de politicus.

Van Meijeren stond terecht voor twee gevallen van opruiing, waarbij hij had gesuggereerd dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. Tijdens een speech op een boerenmanifestatie op 2 juli 2022 in Tuil zei Van Meijeren "dat het niet altijd gezond is als er een taboe rust op het gebruik van geweld".