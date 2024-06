Zuid-Korea lost schot na grensoverschrijding door Noord-Koreanen

Zuid-Koreaanse media melden dat de militairen de weg kwijt waren geraakt in het dicht beboste gebied. Daar zouden grensborden niet goed te zien zijn. Ze zouden de grens zo'n 50 meter zijn overgegaan. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat er verder geen verdachte activiteiten zijn waargenomen vanuit Noord-Korea. Wat de militairen wilden doen, is niet duidelijk.

Opgelopen spanningen

De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen beide landen opgelopen. Eind vorige maand testte Noord-Korea een serie raketten die kernkoppen kunnen dragen. Niet lang daarna werden er over en weer honderden ballonnen de grens over gestuurd.

Zwaarst bewaakte grens

De grens tussen beide landen is een van de zwaarst bewaakte grenzen ter wereld. Sinds 1953 geldt er een wapenstilstand, maar formeel is de oorlog tussen de twee Korea's nooit afgerond. Op de grens is een 4 kilometer brede gedemilitariseerde zone die alleen toegankelijk is voor militairen. Naar schatting liggen er zo'n twee miljoen mijnen in de grensstreek. Ook zijn er onder meer tankvallen gebouwd, om een aanval met tanks en andere voertuigen tegen te houden.