Wekdienst 11/6: Politiebureaus dicht voor publiek • Ter Apel krijgt maximumboete van 1,5 miljoen

Gisteravond was er vreugde en verdriet voor het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd werd glansrijk gewonnen, maar er is ook blessureleed. In Rotterdam won Oranje met 4-0 van IJsland, dat niet geplaatst is voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, dat over vier dagen begint. Xavi Simons scoorde in de wedstrijd zijn eerste interlandgoal, daarnaast was het raak voor Van Dijk, Malen en Weghorst.