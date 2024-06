Tienduizenden euro's compensatie voor passagiers turbulentievlucht Singapore Airlines

"Passagiers met lichte verwondingen door het incident hebben we 10.000 dollar compensatie aangeboden", meldt de luchtvaartmaatschappij in een verklaring op Facebook. Degenen die serieuzere verwondingen opliepen, hebben een uitnodiging gekregen om een compensatieaanbod te komen bespreken 'dat aan hun behoeften voldoet'.

"Passagiers van wie medisch is vastgesteld dat ze ernstige verwondingen hebben opgelopen, langdurige medische zorg nodig hebben en financiële hulp aanvragen, krijgen een voorschot van 25.000 dollar aangeboden om in hun onmiddellijke behoeften te voorzien", is verder in de verklaring te lezen. Daarnaast zegt Singapore Airlines dat alle passagiers al 1.000 dollar hebben gekregen "om hun onmiddellijke kosten te dekken bij vertrek uit Bangkok".