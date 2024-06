Vaargeul bij ingestorte brug Baltimore na ruim twee maanden weer helemaal open

De vaargeul bij de ingestorte brug in Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland is weer helemaal vrij voor het scheepvaartverkeer. De opruimwerkzaamheden begonnen eind maart en zijn na ruim twee maanden afgerond. Dat maakte het zogenoemde Key Bridge Response-team vandaag bekend, dat onder andere bestaat uit de politie, kustwacht en ingenieurs uit het leger.