AFP Een deel van de Francis Scott Key Bridge ligt nu boven op containerschip Dali in Baltimore

NOS Nieuws • vandaag, 06:20 Vrachtschip dat brug in Baltimore ramde kampte kort ervoor met stroomstoringen

Het vrachtschip dat in maart in de Amerikaanse havenstad Baltimore een brug ramde die daarna deels instortte, kampte kort voor de aanvaring meermaals met stroomuitval. Dat melden federale onderzoekers na inspectie van het schip en interviews met de kapitein en bemanning. Bij het ongeluk kwamen zes bouwvakkers die op de brug aan het werk waren om het leven.

Tien uur voor vertrek uit de haven viel de stroom op containerschip Dali een eerste keer uit toen een personeelslid aan boord per ongeluk een uitlaatdemper sloot tijdens onderhoud. Daarop sloeg een van de dieselmotoren af. Kort na vertrek deden zich nieuwe stroomstoringen voor waardoor de kapitein de macht over het schip verloor en het een van de pijlers van de brug ramde.

De onderzoekers van de National Transportation Safety Board (NTSB) hebben nog geen direct verband tussen beide stroomstoringen kunnen ontdekken. "De NTSB onderzoekt nog steeds de elektrische configuratie na de eerste stroomstoring in de haven en de mogelijke gevolgen voor de gebeurtenissen tijdens de noodlottige reis", staat in het rapport. Het volledige onderzoek kan volgens de raad een jaar of langer duren.

Chaos aan boord

Het tussenrapport beschrijft de chaos aan boord voorafgaand aan de aanvaring en het instorten van de brug. Bemanningsleden waren druk in de weer om meerdere elektrische storingen te verhelpen. Anderen lieten het anker zakken.

De scheepsleiding riep de hulp in van sleepboten die het vrachtschip eerder de haven uit hadden begeleid en belde de politie om het verkeer naar de brug tegen te laten houden. Het roer omgooien had door de stroomuitval geen effect meer.

De bouwvakkers die omkwamen zaten tijdens een pauze in hun voertuigen toen het schip de pijler ramde. Het laatste lichaam werd vorige week geborgen. Eén medewerker wist zichzelf uit zijn bedrijfswagen te bevrijden en werd later die ochtend uit het water gered. Een weginspecteur overleefde de ramp ook door het op een rennen te zetten vlak voordat de brug instortte.

AFP Herdenkingsplek voor de omgekomen arbeidsmigranten die op de brug aan het werk waren

Een kleine twee maanden na de botsing is de sloop van de brug nog in volle gang. Een deel van de brug ligt nu over het vrachtschip. Naar verwachting kan de Dali in de komende dagen vlot worden getrokken en naar de haven van Baltimore worden teruggeleid.

Vrachtschip Dali was eind maart op weg van Baltimore naar Sri Lanka en was beladen met zeecontainers. De haven van Baltimore behoort tot de belangrijkste havens van de Amerikaanse oostkust. Onder meer de autobranche, de bouw en de agrarische sector verschepen veel goederen via de haven. De federale overheid in Washington heeft beloofd een nieuwe brug te betalen.