Delen brug Baltimore tot ontploffing gebracht om schip los te maken

In de Amerikaanse stad Baltimore hebben bergingswerkers delen van de ingestorte Francis Scott Key-brug opgeblazen om deze los te krijgen van het containerschip dat er eind maart tegenaan voer.

Zodra het schip los is, kan het worden verplaatst en kan het scheepvaartverkeer van en naar de haven van Baltimore weer op gang komen. Dat ligt al weken grotendeels stil. Bergingswerkers noemen het opblazen van de brugdelen een "grote stap" in het loskrijgen van het schip.

Zes doden

Eind maart ramde containerschip Dali een pijler van de Francis Scott Key-brug in Baltimore, ten noordoosten van Washington. De brug stortte grotendeels in en zes wegwerkers kwamen in het water terecht, allemaal immigranten uit Latijns-Amerika. Tot nu toe zijn vijf van de zes lichamen gevonden.