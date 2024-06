Schuldenlast bedrijven neemt af, groep met problematische schulden krimpt

Ondanks de coronacrisis en energiecrisis zijn de schulden bij bedrijven de afgelopen jaren afgenomen. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een analyse van de ontwikkeling en verdeling van schulden bij Nederlandse bedrijven tot 2022.

Volgens de onderzoekers is deze trend vooral te verklaren doordat de winsten zijn toegenomen. Ook kunnen bedrijven minder makkelijk leningen krijgen bij banken.

Dat bedrijven minder schulden hebben, betekent dat ze beter in staat zijn om klappen op te vangen. Het CPB noemt ook een kanttekening: leningen zijn een manier om te investeren en productiever te worden als bedrijf. Als er te weinig wordt geleend, kan dat ten koste gaan van de economische groei.

Problematische schulden

De groep ondernemers met problematische schulden is sinds de kredietcrisis gekrompen van 6 procent van alle bedrijven in 2011 naar 3 procent in 2022. Onder die 3 procent vallen vooral kleine, jonge bedrijven. Zo kampt deze groep met zo'n 14 procent van de nog openstaande coronabelastingschuld.