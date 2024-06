Zorgen bij Polen: Lewandowski geblesseerd naar de kant in laatste oefenduel voor EK

De Poolse spits Robert Lewandowski is geblesseerd uitgevallen in de vriendschappelijke interland in Warschau tegen Turkije. Eerder in de wedstrijd viel ook de andere Poolse aanvaller Karol Swiderski met een blessure uit. Voorin wordt de spoeling dun bij Polen, waar Arek Milik ook al langs de kant zit met een knieblessure.

Polen zit in de groepsfase van het EK in de poule met Nederland en zondag treffen de twee landen elkaar.

Of Lewandowski op tijd is hersteld, is nog niet bekend. De Barcelona-spits kon zelf naar de kant lopen en nam plaats in de dug-out met een zak ijs op zijn been. Milik zal er sowieso niet bij zijn op het EK.