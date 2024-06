Sadílek mist EK door afdaling met driewielerkart, niet door fietsongeluk

De Tsjechische voetballer Michal Sadílek mist het EK niet door 'zomaar' een fietsongeluk. De FC Twente-middenvelder liep zijn verwonding aan het been op door een afdaling met een driewieler.

De voetbalbond van Tsjechië bracht zondag naar buiten dat Sadílek een blessure aan het scheenbeen had opgelopen bij een hersteltraining op de fiets tijdens het trainingskamp van de Tsjechische ploeg in Duitsland.

Maar maandag kwam de voetbalbond met meer informatie over het ongeval, nadat Duitse en Tsjechische media erachter waren gekomen dat het verhaal van Sadíleks blessure net even wat ongebruikelijker was.