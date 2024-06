Pro Shots Sebastian Walukiewicz viert zijn openingsdoelpunt voor Polen tegen Oekraïne.

NOS Voetbal • vandaag, 23:28 Oranje-opponent Polen verslaat Oekraïne, maar verliest Milik; IJsland klopt Engeland

Voetballend lijkt Polen klaar voor het openingsduel met Oranje op het EK over acht dagen in Hamburg. In een intense wedstrijd in Warschau wonnen de Polen met 3-1 van een bij vlagen overtuigend Oekraïne.

Maar toch is er reden tot zorg, want Polen kwam niet ongeschonden uit de strijd. Arek Milik liep in de eerste minuut van het duel een op het oog ernstige knieblessure op. Later op de avond kwam de bevestiging dat de oud-Ajacied het EK zal moeten missen.

Ook de Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft reden tot zorg. Hij zag zijn ploeg op Wembley met 1-0 verliezen van IJsland, dat dinsdag oefenpartner is van Oranje.

Duitsland beleefde ook geen vlekkeloze generale. Na de 0-0 tegen Oekraïne eerder deze week worstelde het EK-gastland zich pas in de 89ste minuut voorbij Griekenland: 2-1.

Desastreus begin

Na tien minuten profiteerde centrale verdediger Sebastian Walukiewicz bij een Poolse corner van een worsteling tussen Bartosz Salamon en Maksym Talovjerov. De bal bleef liggen voor de voeten van de verdediger van Empoli, die de bal eenvoudig in het doel werkte.

Vijf minuten later was het zelfs 2-0 toen een voorzet van Napoli-middenvelder Piotr Zielinski door niemand werd aangeraakt en pardoes in de verre hoek stuiterde.

En halverwege de eerste helft kwamen de Polen zelfs op 3-0, toen Taras Romanczuk een hoekschop in het doel kopte. Routiniers Robert Lewandowski en Wojciech Szczesny hadden intussen de grootste lol op de reservebank, maar dat bleek voorbarig.

Pro Shots Zorgen bij de Polen om Arek Milik, die al in de eerste minuut tegen Oekraïne geblesseerd raakte.

Na het desastreuze begin beet de ploeg van Dinamo Kiev-legende Serhij Rebrov namelijk nog flink van zich af. Via twee passes recht door de as van het veld kwam de bal in bezit van Artem Dovbyk en de topscorer van La Liga namens Girona schoof de bal koeltjes in de hoek: 3-1.

In de slotfase drong Oekraïne nog flink aan, maar doelman Lukasz Skorupski voorkwam de aansluitingstreffer.

Behalve Milik zijn er ook zorgen over doelpuntenmaker Romanczuk en AS Roma-middenvelder Nicola Zalewski. Ook zij vielen geblesseerd uit. Maandag oefent Polen nog tegen Turkije.

Engeland onderuit tegen IJsland

In Engeland ging het vrijdag vooral over de keuze van bondcoach Gareth Southgate om Jack Grealish niet mee te nemen naar Duitsland.

En dus was bondscoach Gareth Southgate er veel aan gelegen om de kritiek te doen verstommen met een sterke prestatie in het laatste oefenduel voor het EK tegen IJsland.

Pro Shots Harry Kane denkt er het zijne van tijdens de oefennederlaag tegen IJsland.

Dat liep anders. Na twaalf minuten onstnapte spits Jon Dagur Thorsteinsson aan de aandacht van John Stones en hij schoot de bal achter doelman Aaron Ramsdale. Het bleef bij 1-0, wat de Engelsen ook probeerden in het restant van de wedstrijd.

Op 16 juni begint het EK voor Engeland in Gelsenkirchen tegen Servië. IJsland oefent maandag in De Kuip tegen Oranje en kan daarna op vakantie.

Rusland klopt bondgenoot Belarus in oefenduel Deelname aan een eindtoernooi zit er voorlopig niet in, maar ook de voetballers van Rusland kwamen in actie in een oefenduel. In Minsk waren de Russen met 4-0 te sterk voor politieke bondgenoot Belarus. Fjodor Chalov, aanvaller van CSKA Moskou, was goed voor twee treffers. In de slotfase maakte ook Aleksandr Soldatenkov nog zijn opwachting bij de Russen. Na de aanval van Rusland op Oekraïne in februari 2022 werden Russische (en Belarussische) clubs en het nationale team door de UEFA en de FIFA uitgesloten van internationale competities. Desondanks speelden de Russen vriendschappelijke duels met Tadzjikistan, Oezbekistan, Iran, Irak, Qatar, Kameroen, Kenia, Cuba en in maart nog tegen Servië. In alle duels bleven de Russen ongeslagen.

Duitsland wilde in Mönchengladbach de oefenreeks afsluiten met een klinkende zege op Griekenland, maar kwam na een half uur met 1-0 achter.

Na ruim een half uur kwamen de Duitsers in Mönchengladbach 1-0 achter tegen de Grieken, waar Pantelis Hatzidiakos (oud-AZ) in de basis begon, Vangelis Pavlidis na tien minuten al inviel en Anastasios Douvikas (oud-FC Utrecht) langer geduld moest hebben.

Pro Shots Kai Havertz zette Duitsland weer naast Griekenland, maar beleefde een moeizame wedstrijd.

Kai Havertz deed na rust iets terug voor de Duitsers (1-1), waarna Pascal Groß in de 89ste minuut alsnog voor opluchting zorgde. Duitsland opent het EK in eigen land aanstaande vrijdag in München tegen Schotland.

Uitslagen EK-deelnemers Polen* - Oekraïne 3-1 Engeland - IJsland 0-1 Duitsland - Griekenland 2-1 Schotland - Finland 2-2 Roemenië - Liechtenstein 0-0 Tsjechië - Malta 7-1 Albanië - Azerbeidzjan 3-1 * tegenstander van Oranje