Heerenveen-verdediger Bochniewicz niet in definitieve EK-selectie Polen

Pawel Bochniewicz gaat niet met Polen naar het EK in Duitsland. De 28-jarige verdediger van SC Heerenveen behoort tot de laatste drie afvallers in de selectie van bondscoach Michal Probierz.

Polen is volgende week zondag 16 juni de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het EK.

Ook Arkadiusz Milik ontbreekt in de definitieve selectie van Polen. De voormalige spits van Ajax raakte vrijdag geblesseerd in een gewonnen oefenduel met Oekraïne (3-1). De derde afvaller is de vierde doelman: Mateusz Kochalski.