NOS Voetbal • vandaag, 12:26 Hoe kijkt buitenlandse pers naar Oranje? 'Koeman is leider met realiteitszin' Guido van Gorp onderzoeksjournalist NOS Sport

Waar Louis van Gaal in aanloop naar het WK in Qatar riep dat hij wereldkampioen wilde worden, tempert bondscoach Ronald Koeman nu de verwachtingen. Samen met aanvoerder Virgil van Dijk pleit hij vooral voor realisme.

In het buitenland snappen ze dat wel. Afgelopen dagen peilde de NOS de stemming bij tien gerenommeerde voetbaljournalisten uit verschillende Europese landen. Hun verwachtingen rond Oranje zijn laag, al achten ze Koeman in staat te verrassen.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Phil McNulty (BBC, Engeland), Bart Lagae (De Standaard, België), Diego Torres (El Pais, Spanje), Costin Stucan (IamSport.ro, ProTV, Roemenië), Robert Blonski (Przeglad Sportowy, Polen), Serkan Saydam (TRT, Turkije), Marie Juul Jørgensen (TV2, Denemarken), Alessandra Bocci (Gazzetta dello Sport, Italië), Kevin Schwank (Bild, Duitsland) en Bernard Lions (L'Equipe, Frankrijk).

Haar eerste gedachte toen ze de selectie van Koeman onder ogen kreeg? "Dit is een team waar veel landen jaloers op zijn", zegt Marie Juul Jørgensen van het Deense TV2.

"Van Dijk is een captain die alle landen zouden willen hebben. Frenkie de Jong is een fabuleuze middenvelder. Denemarken zou zo'n speler willen hebben, al is hij maar 90 procent. En Memphis, met z'n snelheid en flair, kunnen we hem alsjeblieft lenen dit EK?"

Op papier ziet het er allemaal goed uit, vindt ze. Maar meer dan de kwartfinales zit er niet in. "De spelers lijken vaak te denken dat ze geweldig zijn, zonder hun echte klasse te laten zien. Het is aan Koeman om dat aan te wakkeren."

Perfecte schakel

Ook Alessandra Bocci ziet in Koeman de sleutel tot succes. Eindelijk heeft Nederland een leider met realiteitszin, verzucht de verslaggeefster van Gazzetta dello Sport.

"Ik heb het Nederlandse team veel gevolgd. Afgelopen jaren zijn er verkeerde keuzes gemaakt met bondscoaches. Nu zit de juiste man op de juiste plek. Ik hou van Koeman als coach. Hij is de perfecte schakel tussen de fameuze Hollandse School en een meer pragmatische visie die je nodig hebt om succesvol te zijn."

Phil McNulty, die als chef football voor de BBC schrijft, is vooral nieuwsgierig naar het Nederlands elftal. Hij ziet een ideale mix van jong en oud in de ploeg en licht onder anderen de in Engeland spelende Micky van de Ven ("superb"), Virgil van Dijk en Cody Gakpo eruit.

"Het wordt interessant om te zien hoe Koeman zich staande houdt als manager op een groot toernooi. Hij heeft een vreemde reputatie in Engeland. Eerst loodste hij Southampton en Everton naar Europees voetbal. Daarna ging het snel bergafwaarts."

"Koeman begrijpt wel hoe dit soort toernooien werken en hoe je ze wint als speler. Ik denk dat Nederland mensen kan verrassen", zegt de Brit.

Ongrijpbare ploeg

Voor het gros van de tien gesproken journalisten is Oranje een wat ongrijpbare ploeg. De uiteindelijke formatie, de tactiek en het speelplan: niemand die het echt weet. Veel vastigheden of heldere patronen zijn voorlopig niet te ontdekken. Daarnaast bestaan er veel vraagtekens rond de fitheid van sleutelspelers.

Zijn ze fit en in vorm? Dan kan Nederland in potentie zelfs het EK winnen. El País-journalist Diego Torres over De Jong, Depay en Van Dijk

"Koeman lijkt nog niet de juiste formule gevonden te hebben en de vorm van spelers als De Jong en Depay roept vragen op", stelt Bernard Lions, die Oranje volgt voor de Franse sportkrant L'Équipe. "Maar mocht hij erin slagen de juiste tactiek en basisformatie te vinden, dan is Nederland lastig te bespelen."

Dat ziet ook Diego Torres, EK-watcher voor de Spaanse krant El País. Volgens hem is Nederland een klassieke outsider, een potentiële reuzendoder zelfs.

"Alles draait in mijn ogen om het trio Van Dijk, De Jong, Memphis. Zulke spelers spelen niet alleen voor zichzelf, maar kunnen teamgenoten boven zichzelf uit laten stijgen. Zijn ze fit en in vorm? Dan kan Nederland in potentie zelfs het EK winnen."

Vanuit het oosten van Europa klinkt minder optimisme. "De kwartfinales. Dat is het plafond. Jullie zijn geen topfavoriet. Landen als Engeland, Frankrijk of Portugal zien er simpelweg beter uit", zegt de Poolse voetbaljournalist Robert Blonski.

Costin Stucan, sportpresentator uit Roemenië: "Ik ben altijd fan van Olanda geweest. Toen we vroeger op straat voetbalden, was ik Van Breukelen. Maar als ik naar de huidige ploeg kijk, dan denk ik niet dat dit EK er eentje gaat worden om te herinneren.

'Aanvallend te mager'

Serkan Saydam van de Turkse omroep TRT heeft evenmin veel vertrouwen in Oranje. "Ik herinner me jullie elftallen van 1988, 1998, 2000 en 2010. Dat waren teams met veel sterren, afkomstig van topclubs. Dat is nu jullie grote probleem. Verdedigend is het goed, maar om kampioen te worden is het aanvallend te mager."

Bart Lagae van de Belgische krant De Standaard toont zich iets positiever. Oranje heeft in zijn ogen een sterke verdediging, prima vleugels en met Bart Verbruggen een "uiterst moderne meevoetballende keeper". Desondanks verwacht hij een flets en roemloos toernooi. Nederland piekt vanaf de start, maar pakt geen prijs.