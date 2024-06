AFP Al jarenlang wordt Oost-Congo geteisterd door militanten

NOS Nieuws • vandaag, 02:49 Tientallen doden in een week bij aanvallen in Oost-Congo

Bij verschillende aanvallen in de Democratische Republiek Congo zijn afgelopen week meer dan tachtig doden gevallen. 41 van hen kwamen vrijdagavond om bij een aanval op drie dorpen. Volgens het Congolese leger zit de Allied Democratic Forces (ADF) achter de aanvallen.

De van oorsprong Ugandese groepering heef trouw gezworen aan Islamitische Staat en heeft zich gevestigd in Oost-Congo. Bewoners van de dorpen Masala, Mapasana en Mahini in de provincie Noord-Kivu werden vrijdagavond aangevallen door ADF-militanten met geweren en machetes.

Diezelfde groepering zit vermoedelijk ook achter een reeks aanvallen in het oosten van het land, eerder deze week. Zo vielen er in het dorp Masawu 17 doden. Donderdag werden in twee andere dorpen nog vijf doden aangetroffen en een dag later werden er bij het dorp Mununze zes lichamen uit een rivier gehaald.

Kostbare grondstoffen

Congo kampt al jaren met extreme geweldsuitbarstingen. Sinds 1999 wordt het land geteisterd door burgeroorlogen en conflicten tussen verschillende etnische groepen. In 2003 brak er een periode van vrede aan, maar de onrust in het oosten van het land bleef. In totaal zijn er maar liefst 120 verschillende gewapende milities actief.

Dat de controle van de regio zo gewild is, komt onder meer doordat het gebied rijk is aan kostbare grondstoffen zoals diamanten, goud, koper en zink. Ook is er veel van het gewilde kobalt te vinden, een cruciale grondstof voor batterijen van telefoons, laptops en elektrische auto's.

De Europese Unie heeft opgeroepen tot politieke maatregelen in het gebied. "Terreurgroepen maken misbruik van de chaos om hun macht in een toch al instabiele regio te vergroten", zei een woordvoerder. Ook de voormalig gouverneur van de provincie, Julien Paluku, wil dat de regering van Congo meer doet. "Mensen hebben, terecht of niet, het idee dat ze aan hun ellendige lot worden overgelaten."

Escalatie

Gevreesd wordt voor een humanitaire ramp in Oost-Congo. Directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling, bracht onlangs een bezoek aan de grootste stad Goma. Daar sprak zij met slachtoffers van het geweld in de dorpen door de rebellenbewegingen. "Ik kan me gezien de hygiënische omstandigheden niet voorstellen dat hier niet al epidemieën begonnen zijn."