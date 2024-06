Beachvolleyballers Boermans en De Groot lopen titel in Ostrava mis

Boermans en De Groot, die zich deze week definitief plaatsten voor de Olympische Spelen in Parijs, grepen onlangs in Doha nog ten koste van de Zweden hun eerste titel.

Het Nederlandse duo gaf in de finale een 8-4 voorsprong weg in de eerste set en stond in set twee nooit voor. Voor de Zweden was het al de derde toernooizege op rij sinds de nederlaag in Doha.